Danci bodo iskali navijače, da bi jim izstavili račun

Evropska nogometna zveza (Uefa) je z globo v višini 10.000 evrov kaznovala dansko nogometno zvezo zaradi žaljivega transparenta, ki so ga njihovi navijači razobesili na tekmi evropskega nogometnega prvenstva v Nemčiji proti Angliji. Kot so zapisali pri danski zvezi, bodo globo skušali izterjati od navijačev, ki so razvili napis, poroča dpa.

Pri danski zvezi in vodilnemu nogometnemu telesu Uefi so danes potrdili kazen, pri čemer so pri Uefi zapisali, da sporočilo na transparentu ni primerno za športni dogodek.

Uefa se ni spuščala v podrobnosti, toda posnetek prikazuje danske navijače, ki so na četrtkovi tekmi v Frankfurtu držali transparent z napisom »Fuck Uefa«.

Vodja danske zveze Erik Brogger Rasmussen je za lokalno TV2 povedal, da bodo sprva plačali kazen, vendar bodo skušali identificirati tiste, ki so transparent prinesli na stadion, in jim, če jim uspe, kazen zaračunati.

»Upamo tudi, da bodo tisti, ki razmišljajo o tem, da bi na stadion prinesli transparent z uporabo takšnega jezika, dvakrat premislili,« je dejal Rasmussen.