Napočil dan D: zmaga Anglije ali senzacija v režiji Slovencev?

Nogometaši Slovenije odštevajo zadnje ure do današnje tekme z Anglijo v Kölnu (21.00), ki bo zadnje dejanje v predtekmovalni skupini C evropskega prvenstva v Nemčiji. Vloga absolutnega favorita za zmago pripada Otočanom, Slovenci kljub temu snujejo presenečenje, kar bi bila že osvojena točka v boju z desetkrat dražjo reprezentanco (1,5 milijarde € proti 150 milijonov €). Ob isti uri bo v Münchnu tudi druga tekma skupine C med Srbijo in Dansko ((Anglija 4, Danska in Slovenija 2, Srbija 1).

Selektorja Matjaž Kek in Gareth Southgate sta sinoči spregovorila z mediji iz obeh držav in še nekaterimi drugimi, razkrila nekaj kart, večino ključnih informacij pa vendarle ohranila zase. Reprezentanci se dobro poznata, doslej sta odigrali že šest medsebojnih tekem – od prve prijateljske v septembru 2009 (2:1), ene na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki (1:0), do štirih v kvalifikacijah za euro 2016 (3:1, 3:2) in mundial 2018 (0:0, 1:0). Slovenci so doslej iztržili eno točko, ki bi jih osrečila tudi drevi v Kölnu.

Kek ne bo menjal kadra, Southgate pa ne sistema

Slovenski selektor Kek naj bi tudi na tretji tekmi prvenstva poslal v ogenj enako enajsterico kot proti Danski (1:1) in Srbiji (1:1), četudi naj bi močno trkal na vrata predvsem Jon Gorenc Stanković, navijači pa želijo videti Josipa Iličića. Njegov angleški kolega Southgate bo ohranil postavitev igre 4-2-3-1, s katero je igral proti Srbiji (1:0) in Danski (1:1), v enajsterici pa naj bi opravil dve menjavi (Trippier-Shaw in Alexander Arnold-Gordon).

Anglija (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Gordon; Kane.

Slovenija (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

Še kratka statistična primerjava Anglije in Slovenije po dveh kolih. Slovenija je imela v prvih tekmah povprečno posest žoge 41 %, Anglija 53,5 %. Natančnost podaj – Slovenija 79,5 %, Amglija 89 %. Skupna pretečena razdalja – Slovenija 205,01 km, Anglija 226,51 km.