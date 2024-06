Matjaž Kek v Wuppertalu dobro razpoložen: Dončić bo prvak z Dallasom

Čeprav je slovenska nogometna reprezentanca posebej po prihodu v Wuppertal osredotočena na evropsko prvenstvo, pa to ne pomeni, da kot športniki ne spremljajo uspehov tudi drugih slovenskih zvezdnikov. V teh dneh je posebej v ospredju košarkar Luka Dončić, ki z Dallasom igra v finalu severnoameriške lige NBA.

Dončić je v nogometni vrsti deležen pozornosti predvsem zato, ker je pred dnevi dejal, da bo Slovenija prvak na EP v Nemčiji, ki se bo začelo 14. junija, končalo pa 14. julija.

Selektor Matjaž Kek mu je danes na novinarski konferenci v Wuppertalu, kjer so njegovi izbranci opravili prvi trening v Nemčiji, vrnil z enako mero hvale.

Mariborčan je sicer sprva poudaril, da je v tem času toliko slovenskih športnih uspehov, da moraš skoraj malce selekcionirati. Pohvalil je zelo dobre igre odbojkarske reprezentance, ki si je praktično že zagotovila nastop na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu.

Nato pa se ozrl na Dončića in njegove Dallas Mavericks, ki jih v noči na četrtek ob 2.30 čaka tretja finalna tekma lige NBA. Teksaška zasedba proti Boston Celtics zaostaja z 0:2, prvak bo prvi, ki pride do štirih zmag.

»Kar zadeva zaostanek z 0:2 proti Bostonu, je to velik izziv. Zdi pa se, da ima tudi Dallas dovolj kakovosti, da lahko obrne ta izid. Če si je nekdo upal zatrditi, da bo Slovenija evropski prvak, si jaz upam zatrditi, da bo prstan dobil Dallas,« je, kot je dejal, laično dal Dallasu možnosti za prvaka.

Kar zadeva pa njegovo ekipo na EP, ki bo v skupinskem delu igrala proti Danski, Srbiji in Angliji, pa je ta po mnenju mnogih oddaljena od možnosti za preboj iz skupine, kaj šele od finala. Toda Kek je pripomnil: »Želim, da so fantje dovolj sproščeni, dovolj svoji, da pokažejo, kar znajo. Mi nismo favorit, prej avtsajder, ampak meni to na nek način kar paše.«