Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 21. uri v Kölnu igrala odločilno tekmo na evropskem prvenstvu v Nemčiji. V igri je preboj v osmino finala, tekmec pa prvi favorit skupine Anglija. V slovenskem taboru so prepričani, da ji ob novi dobri predstavi zagrenijo življenje. »Ekipa je imela dva dni za regeneracijo, predvsem je bil pomemben psihološki vidik, a mislim, da smo vsi dobro reagirali in bomo pripravljeni za Anglijo,« je pred treningom v Wuppertalu povedal branilec Vanja Drkušić, ki pravi, da je zanj čast in izziv igrati na tako velikem odru in proti vrhunskim igralcem.

A s tekmeci se ne obremenjuje preveč. »Mislim, da moramo najprej razmišljati o sebi in kakovosti naše igre. Seveda ne moremo mimo dejstva, da je Anglija zelo močna ekipa z izjemnimi posamezniki, a če bomo pokazali našo pravo igro, lahko tudi proti Angliji kaj naredimo,« meni Drkušić. Ta je izpostavil tudi pomembnost Jana Oblaka za obrambno vrsto, saj da ji daje mirnost in dodatno samozavest. To bo potreboval v boju s prvim angleškim napadalcem Harryjem Kanom.

»Mislim, da ni treba izgubljati preveč besed na njegov račun. Gre za izjemnega napadalca, 'killerja'. Spet nas čaka težka naloga. A če bomo dali vse od sebe, lahko tudi njega ustavimo,« je povedal Drkušić in priznal, da je tako velike reprezentance celo lažje analizirati, saj so njeni igralci vseskozi v osrčju pozornosti. Drkušić, ki sicer navija za angleškega velikana Liverpool, o torkovih tekmecih pravi, da »imajo tako kot mi po dve roki in dve nogi«. Zaključil je, da o točkovni matematiki ne razmišljajo. »Če bomo opravili svoj posel, pomoči drugih ne bomo potrebovali. Zakaj pa ne bi zmagali.«

Vanja Drkušić pravi, da če bodo opravili svoj posel, pomoči drugih ne bodo potrebovali. FOTO: Leon Vidic

Vsi morajo delati

Jan Mlakar je potrdil, da v ekipi ni posebnih skrbi glede poškodb, priznal pa, da je nehvaležna naloga reševati se v zadnjem krogu proti Angliji. »A najtežje stvari so najlepše. Ne vidim težav po dveh teh naših predstavah, da ne bi bili kos nalogi. Smo konstantni, osredotočamo se večinoma nase,« je povedal krilni nogometaš in dodal, da se na Anglijo pripravljajo tako kot na vse druge obračune.

Mlakar ima nekaj izkušenj z igranjem na Otoku, a pravi, da mu bosta za Anglijo bolj pomagala zadnja obračuna na tem EP proti Danski in Srbiji, oba sta se končala z 1:1, pri čemer je svojo vlogo tudi v obrambi opravil tudi Mlakar. »Vsi moramo delati. Če bomo kompaktni, bo veliko lažje. In če bomo na enaki tekaški in mentalni ravni, potem je vse mogoče. Dokazali smo že, da lahko. Na tekmo ne smemo iti s strahom. Vemo, kaj naj nam ta prinaša,« je poudaril in zaključil, da je vse v njihovih rokah.

»Če zmagamo, bomo napredovali, lahko sicer napredujemo tudi po nekaterih drugih scenarijih, a bi raje napredovali z zmago in je pomembno da gremo s takšno miselnostjo v tekmo. Dajmo pokazati to, kar znamo, in verjamem, da bo to dovolj.«

Ali bo dovolj, bo znano v torek okoli 23. ure na zelo akustičnem stadionu v Kölnu, kjer bo prostora za nekaj manj kot 50.000 gledalcev. Tekmo bodo sodili Francozi na čelu s Clementom Turpinom. V skupini C ima Anglija štiri točke, Slovenija in Danska po dve, Srbija pa eno točko, tako da je v skupini še vse odprto pred zadnjim kolom.