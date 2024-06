Slovenci in Danci v boj za navijače doma, Srbi tudi za diasporo

V nadaljevanju preberite:

Slovenski selektor Matjaž Kek si je pred načrtovanjem priprav na šampionat zaželel, da bi zadnji junijski tekmi pred odhodom v Wuppertal igrali doma in to mu je tudi uspelo – v Stožicah bo jutri (18) gostovala prenovljena izbrana vrsta Armenije, del generalke Slovenije za euro 2024 pa bo Bolgarija, sobotni (15) gost prav tako v Stožicah. To je gotovo olajšalo logistične izzive Kekove jate, ki bi tako ali tako najraje ostala na Brdu pri Kranju do dneva pred prvo tekmo eura – z Dansko v Stuttgartu (16. junija ob 18. uri) –, toda zaradi splošno uveljavljenih pravil Uefe bodo odpotovali proti Nemčiji pet dni pred premiero z Dansko.

Enak pristop kot Slovenci bodo ubrali na pripravah tudi Angleži in Danci, Le srbski selektor Dragan Stojković je ob razkritju seznama reprezentance za enomesečni turnir v Nemčiji omenjal navijače na tujem. Zakaj? Kje bodo igrali Srbi, kje danci in kje Angleži?