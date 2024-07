Srbi za sramoto Hrvatom plačali skoraj 50.000 evrov

Neuspeh srbskih nogometašev na evropskem prvenstvu, na katerem so v treh tekmah dvakrat igrali neodločeno (proti Sloveniji 1:1, Danski 0:0) in enkrat izgubili (z Anglijo 0:1), še boli srbsko javnost, ki se iz dneva v dan seznanja z novimi neprijetnimi podrobnostmi, povezanimi z nogometno reprezentanco.

Kot je znano, je predsednika Srbije Aleksandra Vučića najbolj ujezil logističen spodrsljaj, saj je nogometno odpravo v Nemčijo peljala hrvaška letalska družba. O tem je prvi mož države molčal do slovesa nogometašev z eura, potem pa se je začela »čistka« najbolj odgovornih za sramoto, ki je Nogometno zvezo Srbije stala skoraj 50.000 evrov. Natančen znesek leta v Nemčijo je znašal 48.500 evrov. Srbi so vsaj domov leteli z domačim letalskim prevoznikom »Air Serbia«.

Posledice rezultatskega poloma in drugih spodrsljajev so že vidne. Odstopila sta generalni sekretar Nogometne zveze Srbije Jovan Šurbatović in podpredsednik Branislav Nedimović.

Najbolj vznemirljivo vprašanje je, kako in na kakšen način se bodo razšli s selektorjem Draganom Stojkovićem. Neuradno naj bi »Piksiju« za slovo izplačali milijon evrov, kot je zapisano v dodatku pogodbe, ki sta jo zveza in selektor podpisala tik pred začetkom prvenstva. Po njej bi Stojković vodil Srbijo še dve leti.