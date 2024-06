Aleksandar Vućić je bil jezen, Srbi v Nemčijo s hrvaško letalsko družbo

Srbiji na evropskem prvenstvu v Nemčiji ni šlo na igrišču, toda tudi pri logistiki so imeli v reprezentančnem taboru precej težav. O njej je državni vrh molčal, dokler je Srbija še tekmovala na evropskem prvenstvu, zdaj pa je predsednica vlade Ana Brnabić razkrila sramotno dejanje pred eurom. Srbska nogometna reprezentanca je v Nemčijo odpotovala z letalom hrvaške družbe s hrvaškimi obeležji. Da bo sramota še večja, nogometno odpravo je na evropsko prvenstvo pospremil predsednik države Aleksandar Vučić, ki se je z nogometaši celo fotografiral.

»Lahko si predpostavljam, da se o tem ni govorilo, ker se ni želelo vznemirjati nogometašev, dokler so se borili za Srbijo. Toda to se je zgodilo in to je sramota. Predsednik Vučic je bil razočaran in zelo jezen. Pričakujem, da se bodo razkrili odgovorni za to, kar se je zgodilo,« je odkrila Brnabić in še dodala: »Imamo našo letalsko družbo 'Air Serbia' in z njo vedno potujemo. Tudi takrat, ko gre predsednik na daljša potovanja, kot na Kitajsko. Vedno gre z 'Air Serbia', to je naš ponos, ko pristanemo z zastavo na letalu. Ne vem, zakaj se je to zgodilo, toda treba je odkriti, kdo je odgovoren.«