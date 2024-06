Kylian Mbappe je zlomil nos, igral bo z zaščitno masko

Francoska reprezentanca na tekmi z Avstrijo ni blestela, veliko zaslug za to imajo tudi prvi tekmeci galskih petelinov, ki so prikazali borbeno predstavo in bi si zaslužili kakšno točko, a so se po avtogolu Maximilian Wöbra morali sprijazniti z minimalnim porazom.

Tudi za Francoze pa večer ni minil mirno, v 86. minuti je ob skoku v kazenskem prostoru prvi zvezdnik EP Kylian Mbappe z glavo trčil v rame Kevina Dansa in obležal v bolečinah na tleh, močno je krvavel iz nosu in moral je zapustiti igro. »Njegov nos sploh ne izgleda v redu, ne želim špekulirati, dejstvo pa je, da je to za našo ekipo hud udarec. Francija s Kylianom je vedno boljša od Francije brez njega,« je takoj po tekmi dejal selektor Didier Deschamps.

Kasneje so iz francoske zveze potrdili, da je rentgenski pregled pokazal zlom nosu pri francoskem napadalcu. Novi zvezdnik madridskega Reala zaenkrat ne bo šel na operacijo, nosil bo zaščitno masko. Koliko ga bo ovirala, ostaja vprašanje, vsaj pri igri z glavo pa Mbappe gotovo ne bo tako suveren.

Ob odhodu z igrišča je francoski zvezdnik močno krvavel. FOTO: Franck Fife/AFP

Za igralca tekme je bil izbran N'Golo Kante, ki je spomnil na svoje najboljše predstave v majici Chelseaja, znova je bil povsod na igrišču, po tekmi pa dejal: »Na začetku smo se še malo lovili, potem pa smo našli prave občutke, res lepo je, da spet igramo skupaj. Borili se bomo še naprej, seveda nas skrbi za Kyliana, izgledalo je grdo.«

Tedesco: Odigrali smo dobro tekmo

Nogometaši Belgije so presenetljivo izgubili proti Slovaški z 0:1, spoznali so tudi delovanje nove tehnologije, »pametna žoga« je namreč sodnika opozorila, da je Lois Openda igral z roko in zato je bil drugi zadetek Romeluja Lukakuja na tekmi razveljavljen, prvi je splaval po vodi zaradi prepovedanega položaja.

Romelu Lukaku ni mogel verjeti, da je žogo dvakrat spravil v mrežo, Belgija pa je kljub temu izgubila z 0:1. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

»Vedel sem, da bomo slej ko prej izgubili tekmo, žal se je to zgodilo ravno zdaj. Zelo težko rečem ekipi, kaj naj izboljša, igrali smo dobro, ustvarjali smo si priložnosti in če bi prvi dosegli gol, bi bilo mnogo lažje. Edina stvar, kjer nismo bili dobri, so bili zaključki pred nasprotnikovimi vrati. Tudi to je del nogometa, seveda pa so igralci razočarani,« je po srečanju povedal belgijski selektor Domenico Tedesco.

Belgija v skupini z Romunijo, Slovaško in Ukrajino kljub uvodnemu porazu ne bi smela imeti preveč težav z napredovanjem v osmino finala.