Preverili smo, kaj potrebuje Slovenija za epski podvig v Kölnu

Zadnji junijski torek prinaša tretjo tekmo slovenske nogometne reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji. Po dvoboju Anglije in Slovenije – ter drugi tekmi skupine C med Dansko in Srbijo (obe 21.00) – bo znano, ali bo Slovenija prvič v svoji zgodovini napredovala v izločilne boje velikega nogometnega turnirja. V letih 2000, 2002 in 2010 ji namreč ni uspelo.

Upoštevaje lestvico skupine C (Anglija 4, Danska in Slovenija 2, Srbija 1) in pravila Uefa o napredovanju je znano izhodišče Slovenije v boju za končnico eura 2024. Vanjo bosta napredovali prvouvrščeni ekipi vsake od šestih skupin ter štirje najboljši tretjeuvrščeni v šestih skupinah.

Zanesljiv scenarij ponuja le zmaga nad Anglijo

Slovenija bo zanesljivo igrala v osmini finala, če bi premagala Anglijo. Če bi Slovenija v tekmi z Anglijo osvojila točko, bo zasedla končno 3. mesto v skupini C s tremi točkami, kar bi ji skoraj zanesljivo prineslo nastop v 1/8 finala. Slovenija bi lahko osvojila tretje mesto tudi v primeru poraza z Anglijo, toda v tem primeru bi morala imeti z dvema točkama boljšo razliko v golih kot bodisi Danska bodisi Srbija, odvisno od razpleta njune tekme.

Matjaž Kek je takole nagovoril fante pred zadnjim treningom. FOTO: Leon Vidic

Kako bo Uefa razporedila dve ali več reprezentanc z enakim številom osvojenih točk v isti skupini? To bo storila po naslednjih merilih, začenši s številko ena in nato – v primeru izenačenosti – naprej:

1) Večje število osvojenih točk iz medsebojnih tekem;

2) Boljša razlika v golih iz medsebojnih tekem;

3) Večje število doseženih golov v medsebojnih tekmah;

4) Boljša skupna razlika v golih;

5) Večje skupno število doseženih golov;

6) Izvajanje enajstmetrovk, če bi bili dve ekipi izenačeni po merilih od 1 do 5; če bi bilo izenačenih več ekip, to pravilo ne velja;

7) Manjše število kazenskih točk (rumeni karton 1 točka, rdeči karton 3 točke), če bi bili izenačeni več kot dve ekipi;

8) Položaj na evropski jakostni lestvici.

Žan Karničnik je zabil gol Srbom, ga bo Angležem napadalec Andraž Šporar? FOTO: Leon Vidic