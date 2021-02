Everton z zmago na Merseyside derbiju poglobil krizo Liverpoola

Southamptonu točka proti Chelseaju

Angleško prvenstvo, sobotni pari 25. kola

Standings provided by SofaScore LiveScore

Na Otoku je danes potekal Merseyside derbi med Evertonom in Liverpoolom. Tokratni je poglobil krizo aktualnih prvakov, ki so izgubili z 0:2.Everton je prvič po oktobru 2010 premagal svojega mestnega tekmeca, na gostujočo zmago na obračunu z Liverpoolom pa je čakal vse od leta 1999.Krizi angleških prvakov ni videti konca. Izgubili so že četrto zaporedno prvenstveno tekmo, kar se je nazadnje zgodilo leta 2002, obenem pa so prvič po letu 1923 klonili na štirih zaporednih domačih tekmah.Na Anfieldu so gostje povedli že v tretji minuti.je z globinsko podajo v ogenj poslal, ta pa je zadel s strelom v daljši kot.Tekma je bila odprta vse do 83. minute. Gostje so izvedli protinapad, v katerem je Richarlison z natančno podajo našel, njegov strel jeuspel ustaviti, nato pa je gostujočega napadalca podrlin Everton je imel na voljo enajstmetrovko.Odgovornost za strel je prevzel izkušeni rezervistin zadel za končnih 2:0.Branilec Evertona, ki za klub igra od leta 2009, je po tekmi poudaril pomembnost zmage: »To je neverjeten občutek. Vsa ta leta smo prišli na gostovanje in razočarali modri del mesta, kar je bilo težko sprejti. Sit sem bil enih in istih klišejskih izgovorov. Trener nas je odlično pripravil in igralci so neverjetno igrali proti angleškim prvakom, zato smo zelo zadovoljni.«Trener modrihje dodal: »Smo zelo zadovoljni, saj je Everton po dolgem času zmagal na Anfieldu. To je darilo za naše navijače. Bili smo osredotočeni in ko so se ponudile priložnosti, smo jih izkoristili. Osvojili smo tri točke, sedaj pa moramo to narediti tudi doma, kjer doslej nismo bili dovolj dobri.«Na prvi tekmi dneva je Chelsea gostoval pri Southamptonu in igral neodločeno (1:1).Domačini so povedli v 33. minuti z golom, posojenega nogometaša Liverpoola. Za Chelsa je v 54. minuti z bele točke zadelSouthampton - Chelsea 1:1 (Minamino 33,; Mount 54./11m)Burnley - West Bromwich 0:0Liverpool - Everton 0:2 (Richarlison 3., Sigurdsson 83./11m)Fulham - Sheffield United (21)