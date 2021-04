Evropa je Silicijeva dolina nogometa

V nadaljevanju preberite:

»Pogled nogometaša« je kolumna Philippa Lahma v nemškem časniku Zeit Online. V njej bo nekdanji kapetan s svetovnega prvenstva in direktor turnirja euro 2024 enkrat mesečno analiziral nogometne teme in razpravljal o njihovem strateškem pomenu za družbo, gospodarstvo in politiko. Kolumna bo objavljena v več evropskih državah. Lahm v prvi kolumni razmišlja o moči Evrope, razkriva, zakaj lahko najdemo navijače Bayerna tako v Šanghaju kot v Oberpfaffenhofnu, zakaj je pet od osmih ekip v četrtfinalu lige prvakov iz Anglije in Nemčije, in odpira podobne dileme.