Evropskemu plesu se pridružujeta še Glasgow in Sevilla

Na evropskem prvenstvu v nogometu je za nami že več kot polovica tekem prvega kroga. V skupini D se bosta po nedeljski minimalni zmagi Anglije nad Hrvaško z 1:0 v Glasgowu udarili domača Škotska in Češka. Škoti želijo pred težko pričakovanim gostovanjem v Londonu doseči pozitiven izid.



»Če bo naša predstava stoodstotna, potem verjamem, da imamo veliko možnosti za zmago. To bi bil dober začetek, toda Čehi si bodo prav tako želeli tega. Vsak si želi prvih treh točk v skupini,« je dejal škotski zvezdnik Liverpoola Andy Robertson.



Dogajanje v skupini E se bo začelo na eni, nadaljevalo pa na drugi strani Evrope. V Sankt Peterburgu se bosta z začetkom ob 18. uri pomerili izbrani vrsti Poljske in Slovaške. Sosedski obračun bo seveda zanimiv tudi za slovenske ljubitelje nogometa, saj se bosta pomerila nasprotnika Slovenije iz kvalifikacij za euro 2020 (Poljska) in SP 2022 (Slovaška). Slovaški as Marek Hamšik bo kljub nekaj težavam nared, medtem ko Poljaki na čelu z enim največjih zvezdnikov turnirja Robertom Lewandowskim v pripravah na turnir niso blesteli.

Španci prestali cepljenje brez stranskih učinkov

»Pripravljali smo se na prvenstvo in ne na prijateljske tekme. V ponedeljek bomo pripravljeni,« je sporočil vezist Grzegorz Krychowiak. »Čutimo navdušenje, želimo si, da bi nam uspelo za navijače in za naše družine. Ne želimo si tega slabega občutka, ki nam je ostal po svetovnem prvenstvu v Rusiji, ko nismo napredovali iz skupine.«



Več kot 3500 kilometrov jugozahodno od mesta carja Petra I. se bosta v večernem terminu v Sevilli pomerili še Španija in Švedska. Obe ekipi sta imeli težave z okužbami z novim koronavirusom, španki selektor Luis Enrique je denimo ostal brez kapetana Sergia Busquetsa, ki ga bo s kapetanskim trakom na roki nadomeščal Jordi Alba. Španci so le nekaj dni pred tekmo tudi prestali cepljenje, stranskih učinkov naj ne bi zaznal nihče.



»Na srečo smo vsi v perfektnem stanju, zelo dobro smo razpoloženi in tudi telesno zelo dobro pripravljeni,« je na novinarski konferenci pred tekmo na olimpijskem štadionu dejal Alba, ki je bil med strelci v zadnjem finalu velikega tekmovanja, v katerem so nastopili (in zmagali) Španci, in sicer na euru 2012. »Po vsem, kar se je dogajalo, vsi že komaj čakamo na jutrišnji dan. Zelo dobro smo delali. Vsi vemo, da je Busquets kapetan in želimo si, da bi se čim prej vrnil. Tu sem, da pomagam,« je še dodal Alba.



Skupina D, 1. krog:

15.00 Glasgow: Škotska – Češka



Skupina E, 1. krog:

18.00 Sankt Peterburg: Poljska – Slovaška

21.00 Sevilla: Španija – Švedska





