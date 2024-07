Evropski Bravo v drugem polčasu razbil Primorje

Nogometaši Brava so v Stožicah v 2. krogu Prve lige Telemach premagali Primorje s 4:0 (0:0). Strelci: 1:0 Tučić (47.), 2:0 Pečar (57.), 3:0 Gidado (70.), 4:0 Selan (80.).

Bravo je prvič v sezoni domačo tekmo igral v Stožicah, medtem ko je Primorje, edino še brez doseženega gola v ligi, na največjem slovenskem štadionu gostovalo še drugič zapovrstjo po uvodnem porazu z Olimpijo. Slednje je še drugič igrišče zapustilo brez točk, znova je bil odločilen drugi polčas.

Šiškarska zasedba je lahko malce privarčevala moči pred povratno tekmo 2. kroga kvalifikacij konferenčne lige, v četrtek bo v svojem pravem domu v Športnem parku Šiška poskusila nadgraditi prednost z 1:0 proti Zrinjskemu.

Izbranci Milana Anđelkovića so v uvodu nekoliko bolje držali žogo in več pogledovali proti domačemu kazenskemu prostoru, posebne konkretnosti pa ni bilo ne na eni ne na drugi strani. Rdeče-črni gosti so sicer prišli do dveh podaj iz kota, a nista bili dovolj natančni.

V 22. minuti pa so dotlej najnevarnejši strel sprožili domači, Gašper Jovan je poskusil z 20 metrov, Gašper Tratnik pa je žogo zanesljivo ujel, tako kot na drugi strani Orbanić po poskusu Mirka Mutavčića. V 43. minuti je bilo spet nekoliko nevarneje v ajdovskem kazenskem prostoru, a je gostujoča obramba uspešno blokirala poskuse Šiškarjev.

Strateg slednjih Aleš Arnol je ob polčasu v igro poslal tri nosilce igre, eden od teh, Milan Tučić, pa je takoj zatem tudi zadel za 1:0. Iz bližine je bil uspešen po kotu Martina Pečarja in podaji Miguela Rodriguesa.

Pečar je v 57. minuti podvojil prednost Brava, potem ko je kaznoval napako Tarika Čandića in zadel z roba kazenskega prostora. Ajdovce je glede na njihove predstave v drugih polčasih pripravljalnih in uvodne prvoligaške tekme tako čakala praktično misija nemogoče, saj so večinoma prav v teh delih igre vedno popustili.

Po strelu Marka Španringa v 61. minuti se je dogajanje na zelenici nekoliko umirilo, v 70. minuti pa je na 3:0 povišal Victor Gidado, ki je z osmih metrov unovčil podajo Nemanje Jakšića. Deset minut pozneje je bilo že končnih 4:0, ko je Beno Selan zadel s približno šestih metrov po podaji Pečarja.

Bravo bo v 3. krogu v nedeljo gostoval v Mariboru, Primorje pa bo dan prej v Novi Gorici gostilo Koper.

1. SNL, 2. kolo:

Petek:

Nafta – Radomlje 2:1 (0:1)

Sobota:

Domžale – Mura 1:2 (0:1)

Nedelja:

Koper – Olimpija 0:1 (0:1)

Ponedeljek:

Bravo – Primorje 4:0 (0:0)

Preloženo:

Celje – Maribor