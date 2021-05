Evropski nogometni klubi izgubili dobrih osem milijard evrov

Evropska nogometna zveza (Uefa) je analizirala učinek pandemije koronavirusa na nogometne klube in ocenila, da bodo evropski klubi zaradi pandemije izgubili skoraj devet milijard evrov. Poročilo Uefe razkriva, da bodo klubi izgubili največ sredstev na postavki vstopnin, in sicer kar štiri milijarde evrov.



Približno 2,7 milijarde evrov bodo izgubili zaradi umika določenih pokroviteljev, 1,4 milijarde evrov pa na račun nižjih prihodkov od TV pravic. Velik padec prometa je Uefa zaznala tudi v zimskem prestopnem roku. Potrošnja je bila nižja za 56 odstotkov, že prej pa so klubi v poletnem prestopnem roku ustvarili približno 39 odstotkov manj prihodkov.

»Odpadniška liga ne more biti odgovor na pandemijo«

Uefa je prepričana, da je nujna reforma finančnega ferpleja, ob tem pa bi bilo treba omejiti na sprejemljivo raven tudi takse in zaslužke od prestopov. V poročilu Uefe je omenjena tudi t. i. superliga, ki bi imela po mnenju krovne evropske hiše poguben vpliv na evropski nogomet v kontekstu športne, čustvene in finančne perspektive.



»Odpadniška liga ne more biti odgovor na pandemijo,« so zatrdili na Uefi, ki jo vodi predsednik Aleksander Čeferin. Uefa bo uvedla večjo finančno disciplino ter dolgoročno načrtovanje v klubih, s čimer bi zagotovili vrnitev rasti in finančne vzdržnosti v klubih.

