Evropski prvaki ob Donavi ujeli vizum finalnega turnirja

Potem so se na sklepni turnir četverice najboljših evropskih reprezentanc uvrstili reprezentanci Hrvaške in Nizozemske, se je to posrečilo nocoj še italijanski vrsti.

Evropski prvaki zadnjega poletja so na tekmi odločitve v neposrednem boju za vrh v svoji skupini gostovali v Budimpešti, tam pa so v polni Puskasevi areni ugnali Madžare z 2:0. Resda so imeli slednji nekaj več poskusov proti vratom (5:3), toda "azzurri" so ob čvrsti postavitvi in zbranosti, s katero so se odrezali že na lanskem euru in takrat osvojili lovoriki.

Za Italijane sta za uvrstitev na sklepni turnir zadela v polno neapeljski reprezentant Giacomo Raspadori (27.) in Interjev Federico Dimarco (52.), naši vzhodni sosedje pa tako po zadnjem skalpu Nemčije sredi Leipziga (1:0) tokrat niso uprizorili novega podviga.

V sporedu elitne skupine sta nocoj novo poglavje svoje dolge nogometne zgodbe uprizorili Anglija in Nemčija, a ta tradicionalni derbi je bil pač v senci tekme ob Donavi. V Londonu je bila to tekma za prestiž, Anglija je namreč že pred derbijem zasedla zadnje mesto in se tako seli v nižji kakovostni razred. Ta današnja tekma pa je bila razburljiva polna zasukov, moštvi pa sta se ob koncu razšli brez zmagovalca – 3:3 (Shaw 72., Mount 75., Kane 83.; Havertz 67., 87., Gündogan 52.).

O zadnjem potniku za finalni turnir bo jutri odločal dvoboj Portugalske in Španije.