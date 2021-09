Fajterjev, ki izgubljajo, si ne želi nihče

V nadaljevanju preberite:



Trije veliki, Brane Oblak, Srečko Katanec in Zlat­ko Zahović, so si enotni: slovenska nogometna reprezentanca si ne more privoščiti, da bi bila napadalnejša in igrivejša. Toda je ta igralni model res edini, ki je ustrezen? Minulo deset­letje ali še več so tudi eksoti, kot sta Malta ali Luksemburg, šli v razvoju naprej. In ne z nabijanjem žoge. Od petard ali še višjih porazov so prišli do tega, da tu in tam lahko presenetijo boljše z igro.