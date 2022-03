Fazanerija ni več šampionska utrdba

V nadaljevanju preberite:

Po včerajšnjem uvodnem dejanju 24. kola 1. SNL med Aluminijem in Domžalami ter razpletom brez zmagovalca (1:1) se bo ligaški ples nadaljeval danes z bitko za obstanek ob Kamniški Bistrici ter soboško za lepšo in manj stresno prihodnost. Vrhunca bosta jutrišnja derbija vodilne četverice.

Pri slovenskem prvaku, ki je v drugem delu sezone v Fazaneriji v dveh tekmah osvojil le točko, so zašli z razvojne poti. Soboški poizkus s trenerskim novincem Damirjem Čontalo se je spremenil v polomijo. Nogomet pač ni tako preprost, kot je očitno mislil – kdorkoli se je že lotil vodenja športne in kadrovske politike. Še posebej ne po »diktatorju« Anteju Šimundži. Kako zdaj uiti iz brezna, ustaviti nazadovanje in vsaj kolikor toliko vzpostaviti stanje, ki bo omogočil nov zagon, premišljen in podobno motivacijo kot v minulih sezonah, je glavno vprašanje črno-belih?