Ferguson: Spraševal sem se, koliko sončnih dni bom še videl

Spraševal se je, koliko dni bo še doživel

Nikoli se ne predaj

»Tisti dan so v bolnišnici sprejeli pet pacientov z možganskimi krvavitvami. Trije so umrli, dva sva preživela. Tako veš, da si imel srečo,« o svoji izkušnji iz leta 2018 v dokumentarnem filmu razkriva legendarni trener79-letni škotski strokovnjak si je pri Manchester Unitedu zgradil sloves enega izmed najboljših trenerjev vseh časov, ko je s klubom v 26 letih osvojil kar 38 lovorik.Sedaj so o njegovi trenerski karieri in življenju posneli tudi dokumentarni film z naslovom Alex Ferguson: Nikoli se ne predaj, ki ga je režiral njegov sin Jason in so ga sinoči premierno predvajali na filmskem festivalu v Glasgowu.V dokumentarnem filmu je govora tudi o Škotovi skorajšnji smrti maja 2018. Takrat so ga zaradi možganskih krvavitev sprejeli v bolnišnici Salford Royal Hospital. Pri operaciji je sodeloval nevrokirurg, ki je razkril, da je bilo 80 odstotkov možnosti, da Ferguson ne bi preživel.»Ne spomnim se tistega dne, ko sem se zgrudil tisto soboto. Ljudje mi pravijo, da sem v bolnišnici Macclesfield Hospital še sedel in govoril, preden so me odpeljali v Salford. Nisem prepričan, da ko nastopi trenutek tvoje smrti, ali je to najboljši način za slovo,« pojasnjuje Alex Ferguson.Škot nadaljuje s spomini po samem posegu: »Spominjam se, da je bil lep dan. Spraševal sem se, koliko jih bom še videl. To je bilo zelo težko. Poskušal sem govoriti, vendar nisem mogel spraviti besed iz ust. Eden izmed zdravnikov je prišel v mojo sobo, jaz pa sem jokal zaradi nemoči. Jezen bi bil, če bi izgubil spomin, to bi bilo veliko breme za mojo družino, če bi sedel v hiši in ne bi vedel, kdo sem,« v filmu govori sloviti Ferguson, ki je še razkril, da se mu je glas ob pomoči terapevta vrnil šele po 10 dneh.Dokumentarni film vključuje tudi del o Fergusonovem otroštvu v Glasgowu in zmago nad Bayernom v finalu lige prvakov v sezoni 1998/1999, ki jo Škot označuje za svoj največji trenerski uspeh. Takrat so rdeči vragi v sodniškem finalu dosegli dva gola in zmagali z 2:1.»Ta tekma je najbolj poosebljala vse moje ekipe. Takrat so se pokazale vse naše kakovosti - nikoli se ne predaj,« govori Ferguson.