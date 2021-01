Festival pariških zvezdnikov

Standings provided by SofaScore LiveScore

Trije udeleženci lige prvakov so ponudili močan petkov večerni uvod v pisan nogometni konec tedna.Zvezdniška zasedba Paris Saint Germaina je odpihnila Montpellier s 4:0 z goli svojih uveljavljenih asov:2,inpa po enega. PSG ima zdaj na vrhu lestvice tri točke prednosti s tekmo več pred prvim zasledovalcem Lillom. Montpellier je zasidran sredi lestvice.Zelo razburljivo pa je bilo v nemškem derbiju Borussie Mönchengladbach in Borussie Dortmund – 4:2. Gostje iz Dortmunda so z goloma udarnega zvezdnika, čudežnega norveškega dečkavodili sredi prvega polčasa z 2:1, domači so do premora izenačili, nato pa s svojim prepoznavnim igrivim nogometom ugnali velike tekmece ter jih prehiteli na lestvici, Zdaj so namreč 4. z dvema točkama prednosti pred petouvrščenimi rumeno-črnimi. Na vrhu lestvice je Bayern.