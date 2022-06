Fifa in sindikat igralcev nad sovražni govor na spletu

V luči vse večjega obsega diskriminacije in sovražnega govora v socialnih omrežjih sta se Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in sindikat nogometašev Fifpro dogovorila za načrtno ukrepanje. Kot je v soboto sporočila Fifa, bosta obe organizaciji ustanovili posebno službo za moderatorje omrežij.

Gre za odločno reakcijo na vse večje število zlorab socialnih omrežij z zmerljivkami in žaljivimi zapisi. Naloga moderatorjev bo, da prepoznan sovražni govor izločijo na vseh svojih platformah in na ta način skušajo močno omejiti njegov doseg med uporabniki.

Pet mesecev pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu se je Fifa seznanila s poročilom o razsežnostih sovražnega govora. Razsežnosti so po mnenju Fife zastrašujoče.

Z umetno inteligenco je raziskovalna skupina v obsežni študiji preučila več kot 400.000 prispevkov v socialnih omrežjih. Predvsem so se posvetili komentarjem v finalnem delu evropskega in afriškega prvenstva 2021.

Študija kaže, da je bilo več 50 odstotkov igralcev deležnih različnih oblik diskriminacije in zmerjanja, zanimiv pa je podatek, da je večji del sovražnega govora na račun igralcev prihajali iz njihovih domovin. Največji del zmerljivk je homofobnih (40 odstotkov) in rasističnih (38 odstotkov).

Problematika pa je z modernimi tehnologijami dolgoročna, saj so številni komentarji na različnih platformah še vedno vidni. Fifa in Fifpro sta zato mnenja, da je zadnji čas, za spremembe. »Naša dolžnost je, da zaščitimo nogomet. To se začne pri nogometaših, ki nas s svojo igro razveseljujejo na zelenici,« je novost pospremil predsednik Fife Gianni Infantino.