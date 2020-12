Sepp Blatter zašel v nove težave

331 milijonov evrov za zakup stavbe do leta 2045

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je danes vložila kazensko ovadbo proti nekdanjemu predsednikuzaradi »suma kriminalnega ravnanja« v zvezi z upravljanjem nogometnega muzeja, ki je Fifo stal 563 milijonov dolarjev oziroma 461 milijonov evrov.Krovni nogometni organ je sporočil, da je bilo za muzej, ki so ga leta 2016 odprli v najeti in prenovljeni stavbi v središču Züricha, porabljenih 461 milijonov evrov, »ki bi jih lahko oziroma bi jih morali usmeriti v razvoj svetovnega nogometa«. Muzej, ki je Fifi prinesel ogromno izgub, je bil osebni projekt nekdanjega predsednika, ki je leta 2015 po 16 letih odstopil s položaja zaradi obtožb o korupciji.»Fifa je pri tožilcu v Zürichu vložila kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja nekdanjega vodstva in družb, ki jih je Fifa navedla po preiskavi zunanjih strokovnjakov,« so sporočili. »Ugotovitve neposredno kažejo vpletenost nekdanjega predsednika Blatterja in drugih oseb v dejavnosti, povezanih s sporazumi, ki so bili podpisani v zvezi z objektom,« so še dodali.Fifa je zapisala, da je bilo v stavbo vloženih okoli 130 milijonov evrov, ostalih 331 milijonov evrov pa je namenjenih zakupu stavbe do leta 2045, kar po ugotovitvah krovne zveze »ni ugoden posel v primerjavi s sedanjim standardom trga nepremičnin«. Blatter je sicer tudi tarča dveh švicarskih preiskav v zvezi s podkupovanjem iz časa njegovega predsedovanja.