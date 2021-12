Fifa sili naprej na račun Uefe, NZS in drugih v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Predzadnji ponedeljek v decembru bo zaznamoval vrh Svetovne nogometne zveze (Fife), spletni video sestanek njenih 211 članic, na katerem bo predsednik Fife Gianni Infantino preveril utrip za spremembo tekmovalnega koledarja, v ozadju pa je vnovičen poskus uveljavitve organizacije svetovnih prvenstev na dve leti (po letu 2026), ki mu nasprotujejo na stari celini in v Južni Ameriki. Zakaj bi morebitna sprememba koristila le Fifi, kakšna razlika zeva v ustvarjenih prihodkih med Uefo in Fifo in kako bi sprememba frekvence mundiala prizadela prihodke NZS?