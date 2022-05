Fifa zavrnila pritožbo: Brazilija in Argentina morata igrati

Dvoboj kvalifikacij za SP 2022, ki se novembra začenja v Katarju, so po nekaj minutah prekinili zaradi kršenja protikoronskih pravil. Obe reprezentanci sta sicer na mundial v Katarju že uvrščeni. Kot je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) zapisala v ponedeljek, je pritožbena komisija zavrnila pritožbi obeh držav in potrdila odločitev disciplinske komisije sredi februarja.

»Po preučitvi navedb obeh strani in ob upoštevanju vseh okoliščin primera je pritožbena komisija Fife potrdila ponovitev tekme in globo za obe zvezi, ki sta se odločili za prekinitev tekme,« piše v sporočilu za javnost. Pritožbena komisija je sicer globo Brazilski nogometni zvezi (CB) zaradi kršitev reda in varnosti znižala s 500.000 na 250.000 švicarskih frankov (238.252 evrov), medtem ko bo Argentinska nogometna zveza (AFA) za podobne kršitve Fifi plačala 100.000 (namesto 200.000) frankov.

Težko pričakovana tekma med Brazilijo in Argentino se je 5. septembra lani v São Paulu sicer začela, nato pa so agenti Brazilske zdravstvene agencija (Anvisa) po šestih minutah stopili na zelenico stadiona Neo Quimica Arena in dvoboj prekinili. Ob tem pa gostujoči ekipi očitala kršitev protikoronskih pravil.

Zaradi samovoljne prekinitve tekme je Fifa proti obema nacionalnima zvezama sprožila disciplinski postopek. Tako CBF kot AFA sta se pritožili na odločitev, v ponedeljek pa je pritožbeni organ Fife zavrnil pritožbo in potrdil prvotno kazen. Brazilija in Argentina sta se že uvrstili na svetovno prvenstvo v Katarju, ki bo od 21. novembra do 18. decembra.