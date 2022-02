Figo prebrodil krizo in se vrnil v objem Heleni

Nekdaj odlični portugalski nogometaš Luis Figo se je po več kot dveh desetletjih zveze s Švedinjo Helen Svedin​, s katero ima tri otroke, po poročanju revije Hola za nekaj časa odselil iz njunega skupnega domovanja, a po kratkem premisleku naj bi se eden najslavnejših parov Iberskega polotoka odločil nadaljevati skupno pot. Figa, ki so ga leta 2017 pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) imenovali za posebnega svetovalca, s predsednikom Aleksandrom Čeferinom pa je večkrat obiskal tudi Slovenijo, so fotografi že ujeli skupaj z dolgoletno partnerico, ko se je blizu svojega doma podal na sprehod s hčerkama Stello in Danielo ter njenim spremljevalcem Beltranom Lozanom, bratrancem španskega kralja Filipa VI.

V zadnjih mesecih je časopisne stolpce polnila še ena ikona madridskega Reala, dolgoletni španski reprezentant Fernando Hierro, čigar zakon je ravno tako veljal za enega najtrdnejših, a je po nenadni ločitvi leta 2019 po skoraj 30 letih zakona postavni branilec iz Malage pristal v objemu hrvaške novinarke Fani Stipković. Njuna zveza je bila dolgo časa skrita pred javnostjo, Stipkovićeva pa je v zadnjih izjavah potrdila, da se videvata že več kot dve leti.

»Dan, ki je bil poln različnih čustev,« je v čestitki za valentinovo ob skupni fotografiji nedavno na instagramu pripisal Figo, v odgovor pa s strani Helen prejel belo srce.

Figo je s svojo srčno izbranko in hčerkami »skočil« tudi v novo leto: