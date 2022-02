Finale lige prvakov: jutri morda selitev iz St. Peterburga

Najnovejši vojni zaplet med Ukrajino in Rusijo lahko botruje številnim težavam in spremembam tudi v športu. Tako so za en mesec odpovedali vsa športna tekmovanja na ukrajinskih tleh, klic iz Bruslja na sedež Uefe, torej k predsedniku Aleksandru Čeferinu, pa bi lahko botroval selitvi finala lige prvakov iz St. Peterburga.

To sklepno dejanje mednarodne klubske sezone na stari celini bo zadnjo majsko soboto, ni pa nikakor več nujno, da bo na sicer lepem peterburškem štadionu, kjer je bilo tudi nekaj tekem mundiala 2018. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je za petek ob 10. uri po srednjeevropskem času sklical izredno sejo izvršnega odbora, »na kateri bomo preučili razmere in sprejeli vse potrebne odločitve,« je objavila Uefa prek twitterja.