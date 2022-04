Finale lige prvakov mora biti večji dogodek kot super bowl

V pogovoru za The Athletic je Naser Al-Helaifi dejal, da mora finale lige prvakov »postati večji kot super bowl«. Gledanost in svetovni doseg finalnega dejanja sezone v ligi NFL se pogosto primerja z zaključkom sezone v elitnem klubskem tekmovanju Evropske nogometne zveze (UEFA).

»Finale bi moral biti večji. Ne morem razumeti, kako je lahko super bowl po občutku večji dogodek od finala lige prvakov. Super bowl in ZDA na splošno imata to miselnost, ustvarjalnost in zabavo. Zato sem predlagal otvoritveno slovesnost v ligi prvakov, da bi imeli eno tekmo na otvoritvi, ko bi se zmagovalci pomerili z veliko ekipo. Morda to ni dobra ideja, a dajmo vsaj izzvati status quo. Vsaka tekma mora biti dogodek in zabava,« je v kratkem pogovoru na Dunaju dejal Al-Helaifi.

UEFA, ki ji predseduje slovenski pravnik Aleksander Čeferin, je za leto 2024 napovedala razširitev lige prvakov z 32 na 36 ekip. UEFA bo z ECA zdaj družno nadzirala trženje pravic (mediji, podoba, ...), ki so v zadnjem ciklu dosegle vrednost 3,214 milijarde evrov

»Še vedno moramo skupaj raziskati dodatne vire prihodkov, ki jih do sedaj še nismo izkoriščali. Napovedujem izjemno 39-odstotno rast tržne vrednosti moških klubskih tekmovanj pod okriljem Uefe za cikel po letu 2024,« je še odločno napovedal Al-Helaifi, ki je bil aprila lani med ključnimi Čeferinovimi zavezniki pri boju z ustanovitelji t. i. evropske superlige.