Finci s posebno zahtevo do ruskih gostiteljev, Pukki z drzno napovedjo

Finska je ena od redkih držav, v katerih nogomet ni (moštveni) šport št. 1. Zaradi številnih uspehov in zvezdnikov je v deželi tisočerih jezer še vedno najbolj priljubljen hokej na ledu. Toda v zadnjem obdobju se mu je nogomet močno približal, kajpak zaradi zgodovinske prve uvrstitve »Suomijev« na evropsko prvenstvo.



Finski nogometaši bodo danes (18.00) gostovali pri Dancih in tako prestali ognjeni krst na velikem tekmovanju, na štadionu Parken v Københavnu jih bo spodbujalo 3000 navijačev. »Na Danskem sem zabil 55 golov, jutri jih bo v moji statistiki še več,« je včeraj samozavestno napovedal Teemu Pukki, prvi zvezdnik finske reprezentance, ki je med letoma 2014 in 2018 nosil dres Brøndbyja. Zatem je prestopil k Norwich Cityju in v minuli sezoni prispeval levji delež k vnovični uvrstitvi »kanarčkov« v elitno angleško ligo.



»Suomiji« so si sicer za bazni tabor izbrali sosesko Repino v severnem predelu St. Peterburga, kjer bodo odigrali preostali tekmi v skupini z Rusi (16. t. m.) in Belgijci (21. t. m.). Še pred prihodom v drugo največje rusko mesto so od gostiteljev zahtevali, da jim pred hotel postavijo drog, na katerega so v ponedeljek slovesno dvignili finsko zastavo. Kot je pojasnil Ari Lahti, predsednik finske nogometne zveze, igra ta v njihovem vsakdanu zelo pomembno vlogo.



»Ob dvigu zastave smo se vsi zbrali ob drogu, pri tem pa je vsak povedal nekaj besed o tem, kaj mu to pomeni. To je bila res dobra zamisel,« je razkril Lahti, kako so se še dodatno motivirali za euro 2020.

