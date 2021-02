Flick si želi še češnjo na torti

Nogometaši münchenskega Bayerna so glavni kandidati za osvojitev lovorike na letošnjem klubskem svetovnem prvenstvu v Katarju. Začelo se bo jutri in bo trajalo do 11. februarja. Če bodo izbranci Hansija Flicka upravičili vlogo favoritov in na koncu zmagali, bo to že osmi zaporedni naslov za moštva s stare celine.



Prav Bavarci so začel ta niz evropske nepremaganosti leta 2013, ko so ugnali Rajo iz Casabalance. Bavarci so se na klubsko svetovno prvenstvo uvrstili kot prvaki Evrope, v izjemno uspešni sezoni 2019/20 so osvojili še nemški državni in pokalni naslov ter državni in evropski superpokal.



Če bodo osvojili še klubsko SP, bodo – čeprav je slednje v drugem koledarskem letu – ponovili dosežek Barcelone iz leta 2009, ko je pod vodstvom Pepa Guardiole v enem letu osvojila šest lovorik. »To bi bila zagotovo češnja na torti, ampak bo zagotovo velik izziv,« je dejal Flick in dodal: »Pri Bayernu si vedno želiš najuspešnejšo možno sezono. Po trojčku seveda merimo še na klubsko SP,« je dodal 55-letni nemški trener.



Bayern je na seznam uvrstil vse svoje zvezdnike, od Manuela Neuerja do Thomasa Müllerja in Roberta Lewandowskega, ki bodo nastope na SP začeli v ponedeljkovem polfinalu proti afriškemu prvaku Al Ahlyju ali predstavniku gostitelja Al Duhailu. Poznavalci nogometa ob evropskem prvaku v velikem finalu 11. februarja pričakujejo južnoameriškega prvaka.

Jutri turnir odpirata Tigres in Ulsan Hyundai

To je pred dnevi postal brazilski Palmeiras, ki se bo v nedeljskem polfinalu pomeril z mehiškim Tigresom (zmagovalcem lige prvakov območja Severne in Srednje Amerike ter Karibov) ali južnokorejskim Ulsanom Hyundaijem, prvakom Azije. Slednja bosta jutri ob 15.00 po srednjeevropskem času tudi odprla turnir, ko bosta igrala četrtfinalno tekmo na obrobju Dohe. Ob 18.30 bo še obračun Al Ahlyja in Al Duhaila, ki si je mesto v četrtfinalu priigral brez boja, saj je zaradi karantenskih ukrepov brez tekme ostal oceanijski prvak Auckland City.



Vzdušje na turnirju bo zaradi pandemije novega koronavirusa bolj klavrno. Med ukrepi lokalnih oblasti, ki bodo sicer dovolile omejeno število gledalcev, je tudi prepoved vhoda v državo tujim navijačem. Med drugim je število okužb po podatkih lokalnega ministrstva za zdravje zadnji teden v primerjavi s prejšnjim naraslo za tretjino.



Abdulvahab al Musleh, svetovalec za šport pri ministrstvu za zdravje, sicer trdi, da obisk tekem ne bo predstavljal posebnega tveganja za okužbo, saj morajo obiskovalci pred vsako tekmo predložiti dokaz o negativnem testu. Optimizem črpajo iz decembrskega domačega finala pokala, ki si ga je na štadionu ogledalo 20.000 ljudi. Ti so morali skozi enake protokole, kot bodo tudi zdaj – ob obvezni nošnji mask, medsebojni razdalji in aplikaciji za sledenje.



Turnir, na katerem je zadnji prvak Liverpool za naslov dobil približno devet milijonov evrov, bo služil tudi kot preizkus pripravljenosti pred svetovnim prvenstvom, ki ga bo prihodnje leto gostil prav Katar.



