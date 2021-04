Florentino Perez: Monopola je konec!

Perez je pozval Uefo k pogovorom

Aleksander Čeferin si je za besede brez dlake na jeziku prislužil simpatije med nasprotniki superlige, med njenimi vplivneži pa najbrž rdeči karton. FOTO: Richard Juilliart/AFP

Po burnem ponedeljku in ostrih odzivih Evropske nogometne zveze s predsednikomna čelu se je oglasil tudi prvi mož novoustanovljene superlige. Tudi predsednik Reala Madrid je bil odločen. Perez se je na Čeferinove ostre odzive in drugih vplivnih mož, med drugim tudi pomembnih politikov, odzval v pogovoru za vodilno nogometno televizijsko postajo v Španiji »El chiringuito de Jugones«.Gradbeni mogotec je predstavil razloge za ustanovitev superlige. »Štiridesetih odstotkov mladih ne zanima nogomet, ker je preveč nekakovostnih tekem. Morali smo prilagoditi,« je izpostavil enega, nadaljeval je s krizo. »Superliga bo reševala nogomet. Če osvojiš ligo prvakov, bo nagrada od Uefe 120, 130 milijonov evrov, v superligi bo zaslužek precej večji. Tudi v premier legaue bodo močnejši vsi drugi klubi, če bodo najboljši ekonomsko še močnejši. To je posledica.«Perez je pozval Uefo k pogovorom in razkril njeno slabosti. »Ko razen od prodaje televizijskih pravic ni drugih prihodkov, je treba poiskati rešitev za ustvarjanje privlačnejših tekem, ki bodo navdušencem z vsega sveta omogočale, da se največji merijo drug proti drugemu. Superliga bo ustvarila več denarja, ker bo bolj privlačna.«O očitkih o klubih brez lovorik, ki so v superligi, kot je Tottenham, je gradbeni mogotec odgovoril tako, da je poudaril, da superliga ni zaprta liga. »Je kot liga prvakov in je napačno predstavljena. Vsako dobro moštvo se lahko uvrsti, ne glede na njegovo ime.« Grožnje o izključitvah klubov ali o prepovedi nastopanja igralcev je zavrnil. »To so prazne grožnje. Real bo nadaljeval v ligi prvakov, kot je predvideno.«Perez je poudaril, da se želijo pogovarjati z Uefo, ker nove oblike lige prvakov nihče ne razume, in da tudi ta ne bo ustvarila dovolj, da bi rešila nogomet. Uefi je jasno sporočil. »Konec je. Monopola je konec. Čas je za novo dobo.«Za konec je Perez odgovoril tudi Čeferinu v diplomatskem tonu za njegove ostre besede. »Predsednik Čeferin je žalilin ni mogoče, da bi se tako nadaljevalo. Neprimerno je tako nagovarjati predsednika kluba, kot je Juventus. To je nesprejemljivo. Uefa se mora spremeniti.«Pri El chiringuito de Jugones so poudarili, da je nogometni svet na splošno nezadovoljen z odločitvijo o superligi, da škodi duhu o čudoviti igri. Toda so prepričani, da za ustanovitvene klube ni več poti nazaj in da se bo Perez moral le še pogovoriti z Uefa in domačimi ligami.