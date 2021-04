Perez: Iz superlige ni mogoče izstopiti, Čeferin napoveduje razprave o kaznih

JP Morgan si je vzel premor

Klubi se morajo odločiti

»Še vedno čakamo na pravne ocene in potem bomo sporočili. A vsak mora nositi posledice za svoje odločitve in to ve,« je dejal Aleksander Čeferin. FOTO: Yves Herman/Reuters

, predsednik španskega nogometnega velikana Reala, je v intervjuju za španski dnevnik As zatrdil, da klubi, ki naj bi nastopili v novoustanovljeni superligi iz nje ne morejo izstopiti. »Liga je živa, podjetje obstaja, s tem projektom ali vsaj podobnim bomo nadaljevali,« je dejal Perez. Predsednik Reala in tudi lige noče izdati podrobnosti pogodb, ki so jih podpisali vodilni možje 12 klubov, a je prepričan, da lige ne morejo kar tako zapustiti.»Zdaj govorijo, da so jo, ampak v tem ni resnice, tekmovanje bomo zagnali kmalu, prvo pa moramo svoje načrte obrazložiti branilcem svojih ogromnih privilegijev. Evropska nogometna zveza s predsednikomna čelu se z nami do zdaj ni hotela pogovarjati, njihove grožnje pa so proti načelu svobodne konkurence. Moramo si vzeti nekaj časa, da analiziramo strupene napade na nas,« je dejal Perez.Predsednik superlige tudi zatrjuje, da jih ni zapustil tudi glavni sponzor, ameriška banka JP Morgan. »Tudi to ni res. Oni so si vzeli le premor, da premislijo o položaju. Če bo potrebno kaj spremeniti, bomo to storili, a odnehali ne bomo,« zatrjuje predsednik, ki je še vedno prepričan, da bi superliga rešila nogomet, preprečila bi številnim klubom, da bankrotirajo.»Superliga bi nogometu zagotovila več denarja, rešila bi ga iz trenutne krize. Mogoče smo storili napako v njeni sestavi, mogoče bi bilo res najboljše, da v njej igrajo štiri najboljše ekipe iz najmočnejših evropskih lig. Današnji nogomet mlade ne zanima, od štirih milijard nogometnih navdušencev pa jih polovica navija za klube iz superlige,« meni Perez, ki trdi, da je 12 klubov superlige samo v treh mesecih prvega vala pandemije novega koronavirusa izgubilo 650 milijonov evrov, letna izguba pa naj bi znašala več kot dve milijardi evrov.Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je med tem za prihodnji teden napovedal nadaljnje razprave o morebitnih kaznih ustanoviteljem nogometne superlige. »Še vedno čakamo na pravne ocene in potem bomo sporočili. A vsak mora nositi posledice za svoje odločitve in to ve,« je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP dejal vodja evropske nogometne zveze. »Popolnoma jasno je, da se morajo klubi odločiti, ali so v superligi ali v ligi prvakov. Če so v superligi, potem seveda ne morejo biti v ligi prvakov,« je dejal Čeferin.»Zame so v drugačnem položaju klubi, ki so priznali svojo napako, in rekli: 'Ta projekt bomo zapustili',« je Čeferin dejal v mislih na Real Madrid, Juventus, Barcelono in AC Milan, ki še uradno niso napovedali namere, da bi končno zapustili projekt. Dvanajst najboljših evropskih klubov, vključno s šestimi iz angleške premier lige, je v ponedeljek zvečer šokiralo nogometno Evropo z objavo svojih načrtov za superligo.Ta liga bi bila neposredna konkurenca ligi prvakov pod okriljem Uefe, ki je ostro kritizirala te načrte, pa tudi svetovno nogometno združenje Fifa in nacionalne lige ter združenja. Nemški klubi niso bili med ustanovitelji superlige, prav tako ne francoski. Po hitrem umiku šestih velikih angleških klubov so načrti o ustanovitvi superlige za zdaj propadli. Superligo so ustanovili Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal in Chelsea iz Anglije, Real Madrid, Atletico Madrid in Barcelona iz Španije ter AC Milan, Inter Milan in Juventus iz Italije.