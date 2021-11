Florentino Perez tudi o strupenem jeziku Aleksandra Čeferina

Športni družini Real Madrid gre dobro tudi ob izpadu prihodkov zaradi pandemije, je na skupščini največjega športnega kolektiva povedal njegov predsednik Florentino Perez.

»Preživeli smo enega najslavnejših obdobij v zgodovini,« se je dotaknil športnih uspehov v zadnjih letih, ki ga je še posebej zaznamovala pandemija.

»V sezoni 2019/20 je bilo za 107 milijonov evrov manj prihodkov, naslednjo sezono 207 milijonov €, v tej 293, a kljub vsemu bo bilanca pozitivna, 900.000 evrov. V obnovo štadiona Santiago Bernabeu smo investirali 279 milijonov €,« je članom razgrinjal številke in posebej izpostavil štadion, ki bo spremenil koncept pomena štadionov. Med drugim je razkril, da je pri posojilu 575 milijonov € vključen tudi triletni odlog plačevanja, ki se bo sprostil leta 2024, ko bo štadion že prinašal prihodke. Dolg do tedaj ne bo vplival na denarno poslovanje kluba.

Florentino Perez je tudi košarkarski navdušenec in eden od velikih navijačev našega zvezdnika Luke Dončića. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Lepe besede je Perez namenil trenerju košarkarske sekcije Pablu Lasu.

»Postal je trener z največ tekmami in zmagami. V minuli sezoni je klub igral rekordnih 87 tekem. Simbol moštva je tudi Felipe Reyes, igral je 1046 tekem in osvojil 23 naslovov. Še naprej bo ambasador kluba,« je bil iskren sicer velik privrženec košarke Perez, ki pa je ostre besede varčeval za obračun s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom in za ponovno predstavitev pozitivne plati superlige.

»To ni le novo tekmovanje, je veliko več, poskuša spremeniti razvoj nogometa. Pomeni svobodo, da so klubi gospodarji svoje usode. To bi bil projekt, ki bi uveljaviti svobodo in finančni fair-play,« je najprej opisal poslanstvo superlige in razkril res zanimivo podrobnost.

»Zdi se še tako neverjetno, toda Real in Chelsea se nikoli nista soočila v evropskem pokalu (predhodniku lige prvakov, op. a.),« je želel opozoriti tudi na neustreznost sedanjega ustroja lige prvakov.

Obnovljeni Santiagu Bernabeu bo spremenil pomen koncepta štadionov. FOTO: Sergio Perez /Reuters

Na koncu je sprožil puščice proti Uefa in Slovencu.

»Uefa je zavrnila kakršnokoli zamisel, grozila je klubom, njihove predsednike je žalila preko predsednika. Vse je bilo narejeno, da se superliga onemogoči. Pritiski, grožnje. Opomniti moram Uefa, kdo je Real Madrid. Ne bomo se predali,« je sklenil Perez.