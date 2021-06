Foden s posebno pričesko na euro

Paul Gascoigne je blestel na EP 1996. FOTO: Reuters

je zaradi sloga igre že vajen primerjav z legendarnim, na letošnjem euru bo tudi izgledal podobno kot eden od angleških junakov EP 1996.Njegova kratka in na svetlo pobarvana pričeska je namreč kopija Gascoignove izpred 25 let. Zvezdnik Manchester Cityja upa, da bo to dodatna spodbuda za reprezentanco treh levov, ko bodo igrali s Hrvaško, Škotsko in Češko. »Že leta imam isto frizuro, želel sem poskusiti nekaj novega. Pravijo, da sem podoben Gazzi ali Eminemu, meni je v redu,« pravi Foden, ki je na instagramu pod objavo fotografije zapisal: »Vibracije eura 1996«.Gascoigne, ki ima od nekdaj težave z alkoholom, je blestel na domačem EP, na katerem je Anglije nazadnje igrala v polfinalu. Proti Škotski je na Wembleyju dosegel enega znamenitih golov. Tudi Foden bo igral na istem prizorišču in istemu tekmecu. V skupini sta še Hrvaška in Češka.​Foden je angleški prvak in finalist lige prvakov, v tej sezoni je bil eden najboljših nogometašev. Lani se je na rumenih straneh znašel, ker je med reprezentančnim debijem v hotel povabil islandsko dekle, s čimer je prekršil protikoronska pravila in moral zapustiti ekipo. Opravičil se je in se kmalu vrnil s prvim golom.