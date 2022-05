Francija spet pod drobnogledom, nogometaši bežali pred navijači

Igralci obeh ekip so si zavetje poiskali v slačilnicah, vendar posnetki iz predora kažejo nogometaše, varnostnike in klubsko osebje, kako kašljajo in jokajo zaradi solzivca, ki ga je policija uporabila proti jeznim navijačem. Saint-Etienne si je to sezono prislužil že več kazni zaradi neprimernega obnašanja svojih navijačev in številnih incidentov, zato je moral eno tekmo odigrati tudi pred praznimi tribunami. STA