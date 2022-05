Francoski as odgovarja kritikom: Na prvem mestu projekt, ne denar

Kylian Mbappe je ob boku predsednika PSG Naserja Al-Helaifija v Parizu dejal, da je pri njegovi odločitvi, da ostane v francoski prestolnici in za tri leta podaljša pogodbo, pretehtal »športni projekt«. Zanikal je, da ga je premamila nemoralna ponudba katarskih lastnikov. »Vsi vedo za mojo lansko željo po odhodu. A reči so zdaj drugačne, v športnem in osebnem pogledu,« je dejal Mbappe in dodal, da ne bi bilo prav zapustiti lastne države. »Obstaja tudi čustveni vidik vsega tega, spremenil se je tudi športni projekt. Več mesecev smo govorili o tem projektu, o denarju pa le nekaj minut,« je zatrdil 23-letnik, ki je tako vnovič preslišal klice iz Madrida, kamor ga že več let neuspešno vabi španski prvak Real.

»Odločil sem se prejšnji teden. Govoril sem s Florentinom Perezom. Zelo ga spoštujem, tako kot spoštujem Real Madrid. Vse so storili, da bi me odpeljali tja in me osrečili, zato se jim zahvaljujem,« je dodal Mbappe, ki naj bi mu PSG podvojil mesečno plačo na skoraj 4,7 milijona evrov, šušlja se tudi o več kot stomilijonski premiji. Real naj bi samo lani poleti zanj ponujal okoli 200 milijonov evrov odškodnine, a tudi takrat kljub napetostim vse do zadnjega hipa do prestopa ni prišlo.

Mbappe tudi zanika, da mu je vodstvo kluba ponudilo kapetanski trak in večji vpliv pri sestavi moštva ter drugih ključnih vprašanjih, ki se tičejo razvoja moštva iz francoske metropole.

»Moja vloga ne bo presegla igralske. Ne potrebuješ posebnih odgovornosti, da bi bil vpleten v ta projekt. Imamo kapetana kluba, to je Marquinhos, ki ga ne želim naslediti. Ni mi treba biti kapetan, da bi povedal svoje mnenje,« je še dodal rojeni Parižan, ki se je v klub svojega otroštva vrnil po kaljenju v vrstah Monaca. Že zdaj je drugi najboljši strelec v zgodovini kluba s 171 goli, sobotno tekmo z Metzom (5:0), po kateri so Parižani dvignili pokal za naslov prvaka in je služila tudi za slovesno potrditev podpisa nove pogodbe, je začinil še s hattrickom.

A na vprašanje, če lahko potrdi, da bo tudi po letu 2025 igral v Parizu, je bil bolj zadržan. »Če sem se česa naučil v nogometu, je to, da moraš gledati naprej, a ne preveč naprej. Pred enim letom sem mislil, da zdaj ne bom sedel tukaj, a sem podpisal novo pogodbo. Osredotočam se na ta nov projekt. Ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Ne vem, kje bom čez tri leta,« je povedal Mbappe.