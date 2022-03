Francoski as upokojil Messija in Ronalda: Njuni karieri sta končani

Upokojeni francoski napadalec, ki je bil znan kot ptica selivka, je že pri 32 letih odšel na Kitajsko, potem ko je, med drugim, branil barve PSG, Arsenala, Real Madrida, Liverpoola, Manchester Cityja, Chelseaja, in Juventusa. Bil je znan kot zbiratelj odškodnin, a tudi golov, zdaj pa ocenjuje, da sta si 37-letni Cristiano Ronaldo in 34-letni Lionel Messi pri tej starosti nadela preveliko breme.

»Njuni karieri sta končani. Menim, da sta lahko oba zelo zadovoljna z dosežki v minulih 15 letih. Bila sta nad vsemi in nekaj običajnega je, da zdaj ne moreta nadaljevati v tem ritmu,« je za RMC Sport dejal Anelka, potem ko sta se Portugalec in Argentinec družno poslovila od osmine finala lige prvakov v taborih Manchester Uniteda oz. Paris Saint-Germaina.

»Bolj me preseneča Messi kot Ronaldo, mislil sem, da bo za Messija francoska liga kot sprehod, in da bo imel Ronaldo več težav v premier league, ki je po mojem mnenju najzahtevnejša liga na svetu,« je še povedal Anelka. »Morala bi biti bolj inteligentna. To se zgodi z igralci, ki želijo igrati dlje časa. Nista bila pametna, morala bi sprejeti lažji izziv, ker lahko le s pravimi odločitvami kariero končaš na vrhuncu. So igralci, ki brez težav končajo kariere pri 32, 33 ali 34 letih, da se tako izognejo kritikam. Sam sem že z 32 leti igral na Kitajskem ...« si ne dela utvar Anelka, ki se je v karieri najdlje, štiri leta, zadržal pri Chelseaju.