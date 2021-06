Francozi do treh točk z nemškim avtogolom

Francoska nogometna reprezentanca je v nadaljevanju 1. kola evropskega prvenstva premagala Nemčijo z 1:0 (1:0). Edini gol na tekmi v Münchnu je dosegel Mats Hummels, a v lastno mrežo.



Dvoboj nogometnih titanov, Nemci so bili trikrat evropski prvaki, Francozi pa dvakrat, so dobili Francozi, tudi zdajšnji svetovni prvaki. Na tekmi, ki je nogometnim navdušencem ponudila veliko, je bil tragični junak Hummels, ki je zatresel lastno mrežo. Če so Francozi potrdili vlogo enega glavnih favoritov za novo evropsko krono, so tudi Nemci pustili dober vtis.



Prvi polčas med nogometnima velikanoma je postregel s prepričljivejšo francosko predstavo, a sta bili ekipi na igrišču precej enakovredni. Francozi so prvič zagrozili v 16. minuti, ko je Paul Pogba s strelom z glavo žogo poslal čez vrata, minuto zatem je Manuel Neuer odbil strel Kyliana Mbappeja v kot. V 20. minuti pa so svetovni prvaki prešli v vodstvo.

Hummels da, Mbappe ne

Pogba je podal z desne strani na levo, tam je Lucas Hernandez žogo poslal v sredino, pred golom pa je Hummels nespretno žogo poslal za hrbet lastnega vratarja. Nemci so po prejetem golu prevzeli pobudo, v 22. minuti je Thomas Müller z glavo zgrešil cilj, v 38. pa je še Ilkay Gündogan meril mimo gola.



V drugem polčasu so Francozi dosegli še en gol, a so ga sodniki razveljavili zaradi prepovedanega položaja Mbappeja.





