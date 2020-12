Nogometaši v Parizu protestno zapustili zelenico

Odziv turškega predsednika Erdogana



Parižani podprli Weba

Na torkovi tekmi zadnjega kola lige prvakov med PSG in Basaksehirjem je prišlo do rasističnega incidenta, zaradi katerega je bil dvoboj v 14. minuti prekinjen, kasneje pa tudi odpovedan.Zakrivil ga je četrti sodnik, Romun, ki naj bi temnopoltega pomočnika trenerja gostujočega moštvaoznačil za črnca.V turškem klubu so hitro odreagirali na izrečene besede, pred sodnika je nemudoma stopil napadalecin zahteval pojasnilo za opazko, kamere pa so posnele branilca PSG-ja, ki je dejal: »Je on res to izgovoril? Dovolj je, pojdimo z igrišča.«Basaksehir je nemudoma po incidentu na Twitterju objavil sporočilo, da je bil njihov predstavnik Pierre Webo izključen in z igrišča poslan z rasistično opazko, v naslednji objavi pa so dodali »Reci ne rasizmu«, kar je na svojem profilu delil tudi PSG.Po incidentu so nogometaši obeh moštev zapustili zelenico. Evropska nogometna zveza (UEFA) se je odzvala s sporočilom, da bo preiskala dogodek, in sprva po dogovoru z obema ekipama želela nadaljevati tekmo, pri čemer bi četrtega sodnika zamenjala z drugim delilcem pravice, vendar pa se to na koncu ni zgodilo. Tekma je bila prestavljena na sredo.Incident v Parizu je hitro zaokrožil po Evropi, nanj so se še posebej čustveno odzvali v Turčiji. Tamkajšnji predsednikje na ormežju Twitter zapisal, da močno obsoja rasistične opazke, uperjene proti predstavniku Basaksehirja Pierru Weboju, in da verjame, da bo Evropska nogometna zveza ustrezno ukrepala.Po odpovedi tekem so se na družabnih omrežjih zvrstila sporočila znak podpore Pierru Weboju, svoje so zapisali tudi nogometaša PSGin Presnel Kimpembe, kapetan Chelseajain turški prvoligaš Fenerbahče.