Gary Lineker? Še en starec v studiu

Gary Lineker je strokovni komentator za BBC. FOTO: Reuters

je vajen biti v središču pozornosti tudi odkar ne igra nogometa. Zato je bil legendarni Anglež toliko bolj presenečen, ko mladi švedski zvezdnikni vedel, kdo je.Lineker (60) je po tekmi med Švedsko in Slovaško tvitnil, da ni dvoma o tem, da bo Isak s svojimi igrami zbudil veliko pozornosti velikih klubov in da je izjemen talent. Neki švedski novinar je Isaka vprašal, kaj si misli o pohvali takšne osebnosti, nakar je 21-letnik odgovoril: »Ne poznam ga, je nek starec v studiu?«.Ko mu je novinar pojasnil, da je osvojil zlato kopačko na SP 1986, se ni zdrznil: »No, takrat še nisem bil rojen. Sem pa že slišal zanj.«Kasneje je v studiu še en nekdanji napadalec TottenhamaLinekerja vprašal, kaj si misli o tem. »Starec v studiu? Ne vem, kaj naj si mislim.« Richards ga je s šalo potolažil: »No, zdaj vsaj veš, kako je meni, ki me nihče več ne pozna.«Švedska, ki ima remi s Španijo in zmago prot Slovaški, se bo jutri pomerila s Poljsko.