Genialec na pariški klopi si vedno nekaj izmišlja

Še en spektakularen večer v nogometni ligi prvakov je ponudil tudi zanimive komentarje. Na tnalu kritikov se je najbolj znašel trener Paris St-Germaina Luis Enrique. Še najbolj zaradi primerjav pred tekmo, ko je sebe postavil pred kolega Xavija pri tem, kdo bolj simbolizira Barcelono.

»Očitno je, da je vsem mojim odločitvam vzel veljavo poraz. Lahko bi zmagali, ne bom trdil, da izid ni fer, ampak bile so manjše podrobnosti, ki niso šle v našo korist. V Barceloni lahko zmagamo,« Enrique ni izobesil bele zastave, ali bežal od odgovornosti za poraz (2:3) v prvi četrtfinalni tekmi. V veliki meri je bil tudi posledica njegovih taktičnih odločitev, kot so menili poročevalci.

»Xavi že vso sezono igra z osnovno postavitvijo, zelo enostavno 4-3-3 in z jasno razdeljenimi vlogami igralcev. Luis Enrique vse spremeni. Zakaj je Vitinha igral zadnjega obrambnega zveznega igralca, če vsi vemo, da je bolje, če je pri zadnjih podajah bliže Kylianu Mbappeju,« se je med drugim lotil Španca Daniel Riolo, francosko-italijanski novinar pri RMC. Cenjeni analitik se je spraševal, ali imajo Parižani na klopi genija, a oni tega ne vedo. Celo igralci so presenečeni nad njegovimi potezami.

»To je bila velika zmaga proti velikemu tekmecu. Težko se je braniti proti Parižanom, glede na njihov pritisk. Nam je to uspevalo. Dolgo smo se pripravljali za tekmo in vse se nem je izšlo, tako v obrambi kot v napadu,« je pariški nogometni spektakel ocenil Xavi. Odkar je napovedal slovo po koncu sezone, Barcelona ni izgubila e 12 tekem v nizu.

Atleticov trener Diego Simeone se že brusi za povratni dvoboj v Dortmundu. FOTO: Pierre-philippe Marcou/AFP

Atletico začel silovito, na koncu se je tresel

V nasprotju s pariško tekmo madridska med Atleticom in Borussio Dortmund ni ponudila preobratov. Po prvih 45 minutah je kazalo na sijajen izkupiček moštva slovenskega vratarja Jana Oblaka. Rdeče-beli so imeli prednost z 2:0, a so se Nemci vrnili v tekmo, znižali izid, dvakrat zadeli okvir vrat (Jamie Bynoe-Gittens in Julian Brandt) in dvoboj spremenili v napeto srhljivko. Atleticov trener Diego Simeone se je že usmeril v Nemčijo.

»Vemo, da nas v Nemčiji čaka ofenziva. Morali bomo trpeti, a smo pripravljeni,« je povedal Argentinec, ki ga je navdušil prvi polčas. »Ničesar jim nismo dovolili,« je bil kratek in jedrnat ter dodal: »Glede na vse razplete četrtfinalnih tekem, je težko zmagati. Mi smo, zato smo srečni.«

Atelticov as Antoine Griezmann je bil zlo realen. »Ne morem reči, da smo bili premočni. Imeli smo priložnosti za tretji gol, toda resnica je, da smo v drugem polčasu trpeli,« je povedal Francoz.

»Naredili smo preveč napak, ampak zame je bil najpomembnejši odziv, ki smo ga pokazali. Na koncu niti neodločen izid ne bi bil nezaslužen. Vse je še odprto,« je razmišljal trener Borussie Edin Terzić, dopolnil ga je kapetan Emre Can.

»S tem izidom moramo živeti. Ni lahko igrati tu, ker se zelo dobro branijo. V delih tekme so bili v dvobojih krepko močnejši. Imajo 2:1, ampak vrata so še naprej odprta,« je povedal 30-letni zvezni igralec.

Povratni tekmi bosta v torek v Barceloni in Dortmundu.