Gennaro Gattuso v krempljih zloglasne 'ndranghete

Zloglasna kalabrijska mafijska združba 'ndrangheta, ki velja za eno od najmočnejših organiziranih kriminalnih združb na svetu, ne izbira žrtev. Milanski dnevnik Corriere della Sera je razkril, da so se »mafijci« lotili tudi družine nekdanjega italijanskega nogometnega reprezentanta in zdaj trenerja Marseilla Rina Gattusa.

Bivši zvezdnik Milana je prek enega od svojih posrednikov plačal 'ndrangheti 3000 evrov za zaustavitev izsiljevanje očeta Francesca in sestre Ide Elvire. Na Gattusove so se spravili, ker so izvedeli, da želi oče na družinskem imetju postaviti fotopanele, za kar je prejel 80.000 evrov.

Združba je že konec lanskega leta zažgala dva avtomobila v lasti Ide Gattuso in podtaknila požara na njenem domu, zaradi česar je Gennaro popustil in plačal zahtevani znesek. Ko je sestra, ki v strahu živi z dvema sinovoma, le izvedela, zakaj in kdo ji grozi, je grožnje prijavila policiji. Ta je sprožila preiskavo in pred dnevi aretirala dva osumljenca, povezana z 'ndrangheto.