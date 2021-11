Giroud o Benzemaju: Jedla sva za isto mizo

Francoski nogometni reprezentant je eden redkih članov »les bleus«, ki se je dotaknil vrnitve Karima Benzemaja v reprezentanco po dolgoletni odsotnosti zaradi »spolne afere Valbuena«. Resda je preteklo kar veliko časa, a Milanov napadalec je pojasnil nekatere nejasnosti. »Za njegovo vrnitev sem izvedel takrat, ko jo je napovedal selektor Didider Deschmaps. To je bila njegova volja in jo razumem, ampak bi si želel, da bi me prej opozoril,« je bil brez dlake na jeziku Giroud, ki je zaradi Realovega napadalca izgubil vlogo prvega napadalca.

V preteklosti nista bila prijatelja. Benzema je bil piker in dejal, da je med njima razlika kot med bolidom formula 1 in gokardom.

»Nič nimam proti Karimu, ampak z njegovo vrnitvijo se je močno spremenilo taktično ravnotežje na igrišču in način igre. K sreči smo kar hitro popravili, kar je bilo vidno v ligi narodov,« je razmišljal dolgoletni napadalec Arsenala, ki je poudaril, da z Benzemajem ni imel nobenih težav na evropskem prvenstvu. »Vsak dan smo jedli za isto mizo, spremenil se je in se tudi osebnostno razvijal.«

Tudi pri Milanu ima v Zlatanu Ibrahimoviću zvezdniškega tekmeca. »Preden sem podpisal pogodbo me je trener Stefano Pioli vprašal o Ibri in o tem, kako vidim najino sobivanje,« je dal vedeti 35-letni svetovni prvak, da tudi s 40-letnim Ibrahimovićem nimata nikakršnih težav.