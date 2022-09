Gnabry, Müller in Sane – nezadostno!

Nogometna Nemčija je v zadnjem tednu ali dveh pogosto razpredala o rezultatski krizi Bayerna, ki že 20 let ni imel tako slabega štarta v domači bundesligi kot prav zdaj. Ta klub je pač poseben, ima ogromno armado navijačev po vsej državi in na tujem, ne nazadnje ima največ registriranih članov na svetu – sledita Benfica in Barcelona –, obenem pa ga zaradi prevlade in izjemnih plačilnih zmožnosti privrženci drugih moštev po Nemčiji ne marajo.

Vsi hkrati pa se obenem zavedajo, da je največkrat doslej reprezentanca blestela, ko je imela močan »Bayernov blok«. In zdaj ko so državni prvaki v krizi, se je sesulo še pri reprezentanci. Ta je nepričakovano na petkov večer izgubila v Leipzigu z Madžarsko z 0:1 (Szalai), kar je sploh prva zmaga naših vzhodnih sosedov v obračunu tekmovalnega značaja proti nemški nogometni reprezentanci po letu 1954.

In po vsem videnem na tej tekmi je najbolj odpovedal prav vselej pomemben »Bayernov blok«. Kot da bi se kriza iz münchenske slačilnice preselila še k reprezentanci, pri kateri je selektor Hansi Flick prvič doživel poraz. Pri najbolj branem nemškem dnevniku Bildu so za najslabše ocenili prav zvezdnike iz münchenskega – nezadostno so za prikazano prejeli Serge Gnabry, Thomas Müller in Leroy Sane. Že pred tekmo pa je selektor ostal brez njihovih klubskih soigralcev, vodilnega nemškega vratarja Manuela Neuerja in Leona Goretzke.

Veselju in ponosu številnih madžarskih navijačev v Leipzigu ni bilo konca. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Nasprotno pa je na Madžarskem zaznati evforijo. Že tako so bili privrženci iz naše soseščine na tej tekmi zelo številčni, prizorišča sicer pri Nemški nogometni zvezi niso izbrali naključno – pri domačem Leipzigu so namreč kar trije madžarski reprezentanti: vratar Peter Gulacsi, branilec Willi Orban in novi čudežni deček madžarskega nogometa z imenitnimi salzburškimi izkušnjami Dominik Szoboszlai.

»Čudež v Leipzigu,« je udaril na naslovnici Nemzeti Sport, športni dnevnik iz Budimpešte, evforija pa ni šla niti mimo selektorja Marca Rossija, Italijani, ki se je danes zjutraj oglasil na družbenih omrežjih z zapisom v madžarščini "Jo reggelt" (dobro jutro) ter pripel še pogled na lestvico skupine, v kateri je zdaj Madžarska (10 točk) pred Italijo (8), Nemčijo (6) in Anglijo. Pred vrati pa je ponedeljek in tekma v Budimpešti med našimi vzhodnimi in zahodnimi sosedi ...