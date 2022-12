Gorica in Bravo brez golov

Nogometaši Gorice in Brava na prvi tekmi 19. kola niso izkoristili odličnih razmer za igro, saj so v sončnem in za ta čas toplem vremenu pokazali bore malo dobrega nogometa.

Predvsem velja to za drugi polčas, v katerem sta bili ekipi tako kot celo tekmo enakovredni, a nobena izmed njiju ni hotela tvegati. Videti je bilo, da so si zmage vendarle bolj želeli Ljubljančani, ki so vendarle pokazali za odtenek več, toda maščevanje za poraz v prvem krolu – zmaga Gorice z 1:0 je še vedno njena edina na domačem igrišču – jim ni uspelo.

Ob 18. uri se bo Maribor v domačem Ljudskem vrtu pomeril z Radomljami.