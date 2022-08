Gospod na nebu, Oblak in Gattuso na trdnih tleh

V nadaljevanju preberite:

Lahko madridski Real osvoji vseh šest naslovov, ki se mu ponujajo v sezoni 2022/23? To je eno najvznemirljivejših vprašanj nove sezone, ki se je pričela sinoči v Pamploni, mestu, ki slovi po teku z biki po mestnih ulicah. Za Realom bosta do maja tekla dva razjarjena bika, večni rival Barcelona in mestni tekmec Atletico, ki bo z Janom Oblakom upal na ponovitev šampionskega pohoda iz sezon 2013/14 in 2020/21. Oblak je resda podaljšal pogodbo z rdeče-belimi, a že dolgo ni bil tako dostopen snubcem, ki bi bili za njegove usluge pripravljeni ponuditi goro denarja ...