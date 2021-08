Grdi raček Lukaku se je vrnil na belem konju

Romelu Lukaku je blestel pri Interju. FOTO: Miguel Medina/AFP

Belgijski napadalecje tudi uradno postal igralec evropskega prvaka Chelseaja. Nogometaš, ki je prišel iz milanskega Interja za 115 milijonov evrov, je podpisal petletno pogodbo, so potrdili pri londonskem klubu.Lukaku, ki je bil izbran v idealno enajsterico letošnjega evropskega prvenstva, je na Stamford Bridgeu že igral med letoma 2011 in 2014.Osemindvajsetletni in 190 centimetrov visoki napadalec je poklicno nogometno pot začel pri Anderlechtu. Avgusta 2011 se je prvič znašel pri Chelseaju, a takrat ni pustil posebnega vtisa. Odtlej je igral še za West Brom, Everton, Manchester United in nazadnje od poletja 2019 za Inter. Pod vodstvomje blestel in na 95 tekmah prispeval 64 zadetkov.Chelsea se ga je znebil za 35 milijonov evrov, zdaj ga je kupil za trikrat tolikšni znesek.