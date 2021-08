Grealishevo dekle žrtev sovražnih trolov

Medtem ko angleški nogometni reprezentantusklajuje zadnje podrobnosti glede 100-milijonskega prestopa iz Aston Ville v Manchester United, je njegovo dekle, manekenkarazkrila, da je med evropskim prvenstvom prejemala tudi prek 200 sovražnih sporočil na dan.Večinoma je šlo za trole na tiktoku in instagramu. »Bilo je grozno, pisali so mi, naj dobim raka, naj mi umre vsa družina, naj se zaletim z avtom iz zgorim. Neverjetno, kaj se dogaja na družbenih omrežjih. Ko sem šla poizvedovat, kdo stojijo za temi troli, je šlo večinoma za 13-, 14-letna dekleta. Kaj imajo od tega in zakaj je v njih toliko gneva, da pišejo takšne stvari? Žalostno,« je na svojem youtube kanalu dejala Attwoodova, ki je še naprej tarča anonimnih groženj s smrtjo.»Razloge sem pripisala mladosti, ampak tudi jaz sem bila stara 14 let in nisem nikdar pomislila na kaj takšnega. Vedno sem bila močna oseba in sem spoštovala mnenje drugih. Mislim, da bo treba nekaj ukreniti. Družbene mreže so postale bolan prostor.«Kot je znano, so bili Grealishevi soigralci, temnopoltiintarče rasističnih žaljivk, ker so v finalu eura zapravili 11-metrovke. Instagram je na podlagi navedb Attwoodove sprožil preiskavo in dodal, da si prizadeva za varno platformo. »Glede sovražnega govora imamo strogo politiko, takšne grožnje so povsem nesprejemljive.«