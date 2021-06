Grobi Italijani so se pomehkužili

Na velikih tekmovanjih so prepričljivo rekorderji po številu prejetih rdečih kartonov. Prejeli so jih 42. Na Euru 2020 so se Italijani »pomehkužili«. Na treh tekmah so prejeli en sam rumeni karton. Prva v nasprotju z mlajšimi rojaki iz selekcije do 21 let, ki so na letošnjem Euru v Sloveniji in na Madžarskem prejeli kar šest rdečih kartonov.



Mož, ki je »pokvaril« statistiko, je Matteo Pessina, sicer nogometaš Atalante. V 259. minuti je porumenel proti Walesu. Tudi v rubriki prekrškov so azzurri na zelo solidnem 16. mestu z vsega 32 storjenimi prekrški. V tej rubriki prednjačita Turčija, ki je bila tekmica Italije v skupini s 46 prekrški, in Poljska z 42. Italijanski komentatorji te številke ne pripisujejo mehkužnosti nekoč zelo agresivne in grobe reprezentance, temveč odlični taktični postavitvi selektorja Roberta Mancinija.



Zaradi visoko postavljene obrambe so prekrški na tekmečevi polovici manj resnejši in omejujejo nujna taktična posredovanja v območju nevarnosti in s tem tudi kazni.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: