Guardiola: Ne moremo si privoščiti novega napadalca

Glavni trener Manchester Cityja, Pep Guardiola, je sporočil, da si njegov klub v trenutnih okoliščinah ne more privoščiti novega napadalca.



Meščani bodo poleti ostali brez najboljšega strelca v zgodovini kluba Sergia Agüera, zato se jih je povezovalo z odličnim Norvežanom Erlingom Hålandom, za katerega pa Borussia Dortmund hoče najmanj 150 milijonov evrov.



»Ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak glede na trenutne cene ne bomo kupili novega napadalca. To je nemogoče, tega si ne moremo privoščiti. Vsi klubi imajo finančne težave in to velja tudi za nas. Poleti najverjetneje ne bomo kupili novega napadalca,« je dejal Guardiola, čigar klub je v lasti premožnega Šejka Mansourja bin Zayeda Al Nahyana.



Najboljši strelec sinjemodrih v tej sezoni je Ilkay Gündogan, ki je na 34 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 16 golov, sledita Raheem Sterling s 13 in Gabriel Jesus z 12 goli.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: