Guardiola ostro nad Evraja: Leta 2011 nisem videl tvojega karakterja

Čeprav bo ta konec tedna povsem v znamenju finalne tekme pokala FA, na Wembleyju se bosta pomerila Chelsea in Liverpool, bo Manchester City v premier league odigral morda že ključno tekmo v boju za drugi zaporedni državni naslov. Varovanci Pepa Guardiole bodo v nedeljo gostovali pri West Ham Unitedu, trener Cityja Pep Guardiola pa je udaril z nekaj silovitimi izjavami, s katerimi je odgovoril na nedavne kritike nogometnih upokojencev Dimitra Berbatova, Clarenca Seedorfa in Patrica Evraja.

Slednji se je lotil karakterja in miselnosti v taboru Cityja, ki je moral sredi prejšnjega tedna prebolevati neverjeten preobrat na povratni tekmi polfinala lige prvakov. Meščani so po dveh golih madridskega Reala v sodnikovem podaljšku drugega polčasa ostali na pragu velikega finala, potem ko je par v korist Madrida z enajstmetrovko na začetku prvega podaljška odločil Karim Benzema. Evra je denimo tudi dejal, da Guardiola v svoji ekipi noče imeti vodij, Katalonec pa je Francoza skupaj z bolgarskim napadalcem Berbatovom spomnil na njuno predstavo v finalu leta 2011, ko so Katalonci na Wembleyju nadigrali njegov Manchester United in ga premagali s 3:1.

Nov glavobol v obrambi

»Strokovnjaki v podobi bivših igralcev, denimo Berbatov, Seedorf in Evra, takšni ljudje ... Njih ni bilo v Madridu. Igral sem z njimi in takrat nisem videl kakšne velike osebnosti, ko smo jih uničili v finalu lige prvakov proti Unitedu. To sta ista karakter in osebnost. Nimamo karakterja, ker smo prejeli dva gola v dveh minutah, ko pa smo imeli dve priložnosti, da bi zadeli sami? Nimamo karakterja? Zdaj, ko smo na zadnjih štirih tekmah dosegli 22 golov, pa smo v tem pogledu neverjetni? Oprostite, ampak niti slučajno se ne strinjam s tem.«

Guardiola lahko z varovanci pred naslednjo ligaško preizkušnjo Liverpoolu pobegne že na šest točk prednosti, seveda s tekmo več, meščani pa imajo nekaj težav s poškodbami, saj so v obrambi na voljo zgolj João Cancelo, Oleksander Zinčenko in Nathan Ake, medtem ko Kyle Walker, John Stones in Ruben Dias do konca sezone ne bodo več stopili na zelenico. Aymeric Laporte in Fernandinho bosta pred tekmo na olimpijskem štadionu vprašljiva do zadnjih minut.

»Trenutno poteka rehabilitacija in videli bomo, kako bo v soboto. Poskusila bosta. Mislim, da vse do tekme ne bomo imeli natančnih informacij. Že prej sem dejal, da bomo morali nekaj mesecev zdržati brez določenih igralcev, sicer bomo v težavah. A tekmo ali dve bodo določeni igralci poskušali dati vse od sebe na drugih položajih. Ko igraš na sebi neznanem položaju, si bolj zbran in osredotočen. Kot smo videli že proti Wolverhamptonu, lahko dobro opravijo to nalogo,« je o možnosti, da bi se v obrambo pomaknil vezist Rodri, še povedal Guardiola.