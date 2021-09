Guardiolovim uspelo maščevanje

Kortney Hause, v belem dresu, je z zadetkom prinesel zmago Aston Villi na gostovanju pri rdečih vragih. FOTO: Phil Noble/Reuters

V šestem krogu angleškega nogometnega prvenstva sta se srečala po mnenju mnogih glavna pretendenta za naslov prvaka, Chelsea in Manchester City. Derbi je dobil branilec naslova, ki je Londončane premagal z 1:0, skozi vso tekmo pa bil boljši in nevarnejši tekmec. City se je tako po točkah izenačil s tokratnim tekmecem in tudi z mestnim rivalom Unitedom, ki je doma nepričakovano z 0:1 izgubil proti Aston Villi.Derbi v Londonu, kjer sta se v ponovitvi finala lanske lige prvakov pomerila evropski prvak Chelsea in angleški prvak Manchester City, je postregel z dvema različnima polčasoma. Prvi je bil dolgočasen, gosti, ki so v treh zadnjih medsebojnih tekmah v različnih tekmovanjih izgubili, so napadali, imeli žogo 70 odstotkov igralnega časa v svoji lasti, toda domači so se zbrano branili.pa je v 53. minuti poskrbel, da se je v nadaljevanju igra razživela. City je namreč z njegovim strelom iz obrata in pomočjo domačega bloka, žoga je zadelain malce spremenila smer, povedel.Chelsea je moral spremeniti taktiko, varovancipa se niso pomaknili v obrambo, temveč so tudi sami želeli doseči še kakšen gol. Tako je denimo žogo po strelu Jesusa na golovi črti odbilpa ni znal premagati domačega vratarja, potem ko se je znašel sam pred njim. Obramba Cityja sicer še na peti zaporedni prvenstveni tekmi ni prejela gola. ManUnited je nepričakovano oddal točke Aston Villi. Dolgo je kazalo, da gledalci golov ne bodo videli, nato pa je Old Trafford v 88. minuti šokiral branilec. Isti igralec je v sodniškem dodatku tekmecem ponudil priložnost za izenačenje, v kazenskem prostoru je igral z roko, toda domači enajstmetrovke niso izkoristili.je žogo poslal visoko čez gol.